Elringklinger Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Elringklinger-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 5,54 EUR verzeichnet, was +0,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -23,48 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine charttechnische Einschätzung als "Neutral" für beide Zeiträume.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 23, was bedeutet, dass die Börse 23,85 Euro für jeden Euro Gewinn von Elringklinger zahlt. Dies liegt 17 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Werte in der Branche "Automatische Komponenten". Aus diesem Grund wird der Titel auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt die Elringklinger-Aktie als Neutral-Titel an. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Elringklinger-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,8 und für den RSI25 von 59,17, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Elringklinger-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -23,75 Prozent erzielt, was 36,55 Prozent unter dem Durchschnitt (12,79 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 3,94 Prozent, und Elringklinger liegt aktuell 27,69 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.