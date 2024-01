Elringklinger Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Analyse von Aktien. In Bezug auf die Aktie von Elringklinger wurden zuletzt hauptsächlich negative Meinungen in den sozialen Medien geäußert. Die Diskussionen über das Unternehmen waren insgesamt neutral, da weder positiv noch negativ stark thematisiert wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Elringklinger-Aktie bei 7,1 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,35 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,57 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 5,35 EUR liegt. Dadurch erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass die Performance von Elringklinger in den letzten 12 Monaten um -20,17 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 3,97 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -24,14 Prozent für Elringklinger. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Elringklinger um 26 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet weist die Elringklinger-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,68 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 19,67 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine schlechte Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.