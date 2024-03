Elringklinger Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elringklinger liegt derzeit bei 22, was bedeutet, dass die Börse 22,67 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt um 26 Prozent höher als der Durchschnitt in der Branche "Automatische Komponenten", der aktuell bei 18 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Elringklinger bei 6,27 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,26 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -16,11 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 5,25 EUR, was einer positiven Distanz von +0,19 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Elringklinger eine Rendite von 2,72 % auf, was einen geringeren Ertrag von 1,02 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen dominierten, im Vergleich zu drei Tagen mit negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls positiv über das Unternehmen Elringklinger gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.