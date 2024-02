Elringklinger Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Elringklinger: Bewertung der Dividende, Sentiment, Fundamentaldaten und Branchenvergleich

Die Dividendenrendite von Elringklinger beträgt derzeit 2,72 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet, während die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die fundamentalen Daten zeigen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 21 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Elringklinger 21,78 Euro zahlt, was 15 Prozent mehr ist als für vergleichbare Werte in der Branche. Aufgrund des überbewerteten KGV wird der Titel als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Elringklinger mit -31,94 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite von Elringklinger mit 31,82 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.