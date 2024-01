Elringklinger Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Elringklinger beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 66,12 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,2 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Elringklinger im letzten Jahr eine Rendite von -31,94 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 34,69 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 1,74 Prozent, und Elringklinger liegt aktuell 33,68 Prozent darunter. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs von 5,03 EUR eine Entfernung von -26,68 Prozent vom GD200, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 liegt bei 5,51 EUR, was zu einem Abstand von -8,71 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

In den sozialen Medien waren die Anleger in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Elringklinger. Es gab eine positive Diskussion an vier Tagen und an sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, weshalb Elringklinger eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.