Elringklinger Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anhand von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers eine Einschätzung darüber gibt, ob es "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Elringklinger-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage aktuell bei 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 60,31 eine neutrale Einstufung. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Elringklinger-Aktie zeigt gemischte Meinungen in den sozialen Medien, wobei mehrheitlich negative Meinungen geäußert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse mittels trendfolgender Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass die Elringklinger-Aktie in einem längerfristigen Abwärtstrend liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im kurzfristigen Vergleich ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Elringklinger in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -24,14 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche aufweist. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite 26 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung für die Elringklinger-Aktie in Bezug auf den Branchenvergleich.