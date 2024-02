Elringklinger Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Elringklinger. An acht Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Es gab wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer Verschlechterung des Stimmungsbildes für Elringklinger führte. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Elringklinger-Aktie von 4.882 EUR um 26,92 Prozent unter dem GD200 (6,68 EUR), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 5,39 EUR, was einem Abstand von -9,42 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Elringklinger in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,94 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um -0,31 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -31,63 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich der "Zyklische Konsumgüter"-Branche lag die Rendite von Elringklinger mit -32,96 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert von 1,02 Prozent. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.