Elringklinger Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Der Aktienkurs von Elringklinger zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -23,75 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten", die eine mittlere Rendite von 4,59 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Elringklinger mit 28,35 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Elringklinger mit 5,52 EUR inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -23,33 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Einschätzung der Aktienkurse lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben auf sozialen Plattformen die Kommentare zu Elringklinger betrachtet und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Allerdings waren die Nutzer in den vergangenen zwei Tagen vor allem negativ gestimmt, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Elringklinger führt zu einer Einstufung von "Gut" aufgrund eines Niveaus von 23,48. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 51,85 auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Gut".