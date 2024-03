Elringklinger Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Elringklinger-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,13 EUR lag. Der letzte Schlusskurs betrug 5,28 EUR, was einem Unterschied von -13,87 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,2 EUR, was einer Steigerung von +1,54 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 48,41, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Zusammenfassend ergibt sich für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elringklinger 22, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" als überbewertet gilt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Elringklinger bei -38,7 Prozent, was mehr als 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt die Rendite von Elringklinger mit 36,76 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.