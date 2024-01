Elringklinger Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Die Dividendenrendite von Elringklinger beträgt 2,72 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent in der Branche der Automatischen Komponenten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 85,87 Punkte, was darauf hindeutet, dass Elringklinger momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Elringklinger ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Elringklinger um 31,94 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automatischen Komponenten"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 2,24 Prozent liegt das Unternehmen mit 34,19 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.