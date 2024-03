Elringklinger Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse der Elringklinger-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,01 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,34 EUR liegt, was einer Abweichung von -11,15 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,2 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Elringklinger-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch neutral, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie führt.

Anleger in sozialen Medien bewerteten Elringklinger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Elringklinger-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,01 Prozent, was 31,47 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" liegt die Aktie 32,02 Prozent unter dem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.