ElringKlinger mit starkem Schlussquartal

Nach vorläufigen und unge­prüften Zahlen hat die ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) das Geschäftsjahr 2022 erfolgreich abgeschlossen und ihren im August veröffentlichten Jahresausblick voll erfüllt. Der Konzern konnte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 10,7 % auf 1.798,4 Mio. EUR (2021: 1.624,4 Mio. EUR) steigern. Währungsbereinigt betrug das Wachstum 7,4 %, womit die Marktentwick­lung wie erwartet leicht übertroffen wurde. Die globale Automobilproduktion stieg 2022 nach An­gaben des Branchendienstleisters S&P Global Mobility (Feb. 2023) um 6,7 %.

Im Berichtsjahr erzielte der Konzern ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von minus 42,2 Mio. EUR (2021: 102,0 Mio. EUR), was einer Marge von minus 2,3 % (2021: 6,3 %) ent­spricht. Darin enthalten sind ergebnis-, aber nicht zahlungswirksame Sondereffekte aus Wertminderungen in Höhe von insgesamt 103,3 Mio. EUR. Für Wertminderungen des Ge­schäfts- und Firmenwerts in Höhe von 86,1 Mio. EUR zum Halbjahresstichtag war in erster Linie das im zweiten Quartal deutlich gestiegene Zinsniveau ausschlaggebend. Zudem hat der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr Wert­minderungen im Sachanlage- und im immateriellen Vermögen in Höhe von 17,2 Mio. EUR verbucht. Bereinigt man das EBIT um diese Sondereffekte, erreichte der Konzern aus operativer Sicht ein EBIT von 61,1 Mio. EUR, was einer operativen EBIT-Marge von 3,4 % entspricht. Damit hat der Konzern seine im August 2022 veröffentlichten Erwartungen von rund 2 bis 3 % leicht übertroffen, während das berichtete EBIT innerhalb des Zielkorridors von -2 bis -3 % lag.

Dr. Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender ElringKlinger AG, zu den vorläufigen Geschäftszah­len: „Das Geschäftsjahr 2022 war geprägt von geopolitischen Konflikten, Inflationsdruck und einem äußerst hohen Niveau der Rohstoff- und Energiepreise. Ungeachtet dieser externen Faktoren können wir umsatz- und ergebnisseitig über ein star­kes Schlussquartal berichten. Auf Jahres­sicht waren wir im Umsatz erneut besser als der Markt und haben ein zufrieden­stellendes operatives EBIT erzielt. In einer von Unsicherhei­ten ge­prägten Welt haben wir unsere Jah­resziele erreicht. Wir verfolgen unseren strategi­schen Kurs ziel­ge­richtet weiter und stellen den Konzern optimal für die Zukunft der Mobilität auf.“

Die Nettoverschuldung konnte im Geschäftsjahr 2022 trotz der schwierigen Rahmenbedin­gungen leicht auf 364,2 Mio. EUR (2021: 369,2 Mio. EUR) reduziert werden. Bei einem EBITDA von 174,2 Mio. EUR (2021: 216,1 Mio. EUR) ergab sich eine Nettoverschuldungs­quote (Net Debt/EBITDA) von 2,1 (2021: 1,7), die nach höheren Werten im Jahresverlauf (Q1 2022: 2,1; Q2 2022: 2,5; Q3 2022: 2,7) zum Jahresende wieder auf das Niveau des ersten Quartals zu­rückgeführt werden konnte und am unteren Rand des erwarteten Spektrums von 2,0 bis 3,0 liegt. Der operative Free Cashflow war mit 14,8 Mio. EUR (2021: 72,0 Mio. EUR) wie erwar­tet positiv.

Darüber hinaus hat der Vorstand der ElringKlinger AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Hauptversammlung 2023 am 16. Mai virtuell abzuhalten. Die Entscheidung erfolgte in erster Linie unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit von Konzernveranstaltungen sowie der flexibleren Teilnahmemöglichkeiten inländischer wie auch ausländischer Anteilseigner.



