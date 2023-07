ElringKlinger erhält Serienauftrag

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Die ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) hat ei­nen Auftrag über Batteriegehäuse aus Metall von einem globalen Tier-1-Lieferanten erhal­ten. Die Batterie­gehäuse sind für den Einsatz in Nutzfahrzeugen und Stadtbusanwen­dungen auf dem amerikanischen Markt vorgesehen. Der Serienauftrag hat eine fünfjährige Laufzeit mit einem Gesamtauftrags­volumen im niedrigen dreistelligen Mio.-EUR-Bereich. ElringKlinger investiert dafür bis zum geplanten Produktionsstart 2024 in neue Produktionsanlagen am US-amerikani­schen Standort Buford, GA.

Thomas Jessulat, Vorstandssprecher der ElringKlinger AG, betont: „Mit seinen Material- und Prozesskenntnissen ist ElringKlinger konsequent auf die Transformation der Mobilität ausgerichtet. Das zeigt auch dieser Auftrag. Unser jahrzehntelang aufgebautes Know-how in der Stanz- und Umform­technik bildet die Basis, um innovative Batteriekompo­nenten wettbewerbs­fähig anbieten zu können.“

Batteriegehäuse sowie dazugehörige Unterbaugruppen aus metallischen Werkstoffen sind Teil des breiten Produktportfolios von ElringKlinger für die nächste Gene­ration der Mobilität und werden bereits in Serie hergestellt. Der Geschäftsbereich hat in diesem Auftrag seine Kernkompetenzen in der akustischen Bauteiloptimierung, im Struktur­leichtbau in Metall, zur thermischen Isolation und zur elektromagnetisch verträglichen (EMV-)Abschirmung zum Einsatz gebracht. Dadurch ist es gelungen, die angebotenen Bauteile funktional nach Kunden­wünschen zu optimieren.

Peter Walker, Vice President Metal Forming & Assembly Technology, hält dazu fest: „Mit unseren Baugruppen aus Metall für batterieelektrische Anwendungen unterstützen wir Kunden weltweit. ElringKlinger bietet seinen Kunden besten Service auf Basis unserer jahrzehntelangen Kernfähigkeiten in der Stanz- und Umformtechnik – von der Entwick­lungsunterstützung im Rahmen der Produktidee bis hin zur bestmöglichen Serienumset­zung. Dabei erfüllen wir höchste Qualitätsstandards mit neuesten Technologien und modernsten Anlagen.“

ElringKlinger entwickelt und produziert bereits seit über zehn Jahren Komponenten für Lithium-Ionen-Batterien für verschiedene Hybrid- und batterieelektrische Fahrzeugmo­delle. Das Know-how bei der Entwicklung und Serienfertigung in der Batterietechnolo­gie umfasst Batteriesysteme, Batteriemodule sowie Komponenten für Batterien, wie z.B. Zell­kontaktiersysteme, Modulverbinder, Zelldeckel, Abdichtsysteme oder Druckaus­gleichs­elemente.