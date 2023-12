Eloxx Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eloxx-Aktie weist einen Wert von 11 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 47,67, was weder überkauft noch überverkauft ist und daher als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für die Eloxx-Aktie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Eloxx im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,49 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Eloxx-Aktie wurde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet, wobei in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte die Eloxx-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Allerdings gab es in diesem Zeitraum eine negative Änderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führt.