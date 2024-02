Eloxx Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Aktie von Eloxx zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,65 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,88 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -75,89 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 0,92 USD, was die Aktie mit einem Abstand von -4,35 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen rund um die Aktie von Eloxx wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu dem Urteil führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von Eloxx wird daher als angemessen bewertet.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Eloxx positiv sind. Dies führt zu der Einschätzung, dass Eloxx insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Eloxx als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 29,63, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 59,27 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

