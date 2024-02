Eloro Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Eloro-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,46 CAD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,31 CAD, was einem Unterschied von -46,75 Prozent entspricht. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1,85 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -29,19 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält die Eloro-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme negativer Kommentare über Eloro in den sozialen Medien und weist auf eine negative Stimmung hin. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Zudem wird deutlich, dass über Eloro mehr diskutiert wird als normal und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich weist Eloro eine Performance von -45,76 Prozent in den letzten 12 Monaten auf, was eine Underperformance von -24,25 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 24,25 Prozent hinter diesem Wert. Diese Unterperformance führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Eloro 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Branchenvergleich, dass die Eloro-Aktie derzeit mit Herausforderungen zu kämpfen hat und entsprechend bewertet wird.

