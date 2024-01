Eloro Aktie: Am Scheideweg

Die Kommunikation im Netz und die allgemeine Stimmung spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. In Bezug auf Eloro hat die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv entwickelt, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" hat Eloro im letzten Jahr eine Rendite von -54,3 Prozent erzielt, was 43,36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Eloro liegt bei 38,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Eloro-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,78 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,17 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Eloro-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.