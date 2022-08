Eloro Aktie: Abwarten

Der Eloro-Kurs wird am 22.08.2022, 17:02 Uhr an der Heimatbörse Venture mit 3.61 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Eloro haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Eloro lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Eloro in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Eloro erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Eloro vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (8 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 116,22 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 3,7 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Eloro erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Eloro-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,95 CAD mit dem aktuellen Kurs (3,7 CAD), ergibt sich eine Abweichung von -6,33 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 3,68 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,54 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Eloro ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

Sollten Eloro Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Eloro jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Eloro-Analyse.

Eloro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...