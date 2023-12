Elop Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung bezüglich der Aktie von Inin in den sozialen Medien verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 53,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Inin-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 53,19 ebenfalls eine neutrale Bewertung an.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Inin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,26 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,242 EUR weicht um -6,92 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der durchschnittlichen Schlusskurse der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um die Aktie von Inin. Dies führt zu einer Einschätzung als "Gut" bezüglich der Anlegerstimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung bezüglich der Inin-Aktie in den sozialen Medien als "Gut" bewertet wird.