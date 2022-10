Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Mitarbeiter von Twitter Inc (NYSE: TWTR) befanden sich Berichten zufolge 45 Minuten lang in einer dreistündigen Planungssitzung für das kommende Jahr, als sie hörten, dass Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk sein Angebot zum Kauf der Plattform wieder aufgegriffen hatte. Was geschah: Ein Mitarbeiter teilte seinen Verdacht auf dem Twitter’s “Stonks” Kanal mit, laut Platformer, einem unabhängigen Newsletter von Casey Newton, der auch die Silicon Valley Berichterstattung… Hier weiterlesen