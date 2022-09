Elon Musks Übernahme wird heute von den Twitter-Aktionären mit großer Mehrheit gebilligt werden: Bericht

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu Twitter



mehr >

Die Aktionäre von Twitter Inc (NYSE: TWTR) werden wahrscheinlich der 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme durch Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk — ein Vorschlag, den der milliardenschwere Unternehmer nicht mehr durchsetzen möchte. Was geschah:Die ersten Tendenzen deuten darauf hin, dass die Anleger den Deal mit großer Mehrheit annehmen werden, so ein Bericht des Wall Street Journal, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft. Die… Hier weiterlesen