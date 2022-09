Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu Twitter



mehr >

Während Twitter, Inc. (NYSE:TWTR) versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um das 44 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot von Elon Musk durchzusetzen, hat sich herausgestellt, dass einige Freunde des Milliardärs nicht für den geplanten Kauf waren. Was geschah: Musk’s Freund und LinkedIn Mitbegründer Reid Hoffman äußerte laut Business Insider in einem Axios “How It Happened” Podcast-Interview seine Bedenken über den… Hier weiterlesen