Elon Musk wollte, dass Tesla-Mitarbeiter zurück ins Büro kommen - aber funktioniert der Übergang?

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk’s obligatorische Back-to-Office-Politik steht vor Schluckauf, da der Autohersteller’s Mitarbeiter mit Unterkunft und logistischen Herausforderungen konfrontiert. Was passiert ist: Die Rückkehr der Mitarbeiter an den Arbeitsplatz erweist sich als schwieriges Hindernis, da es an Büromöbeln und Ressourcen wie Parkplätzen am Standort des Unternehmens in der San Francisco Bay Area mangelt, berichtet CNBC. Die Engpässe erstrecken… Hier weiterlesen