Elon Musk will mehr Öl und Gas, damit die Zivilisation funktioniert, aber es gibt einen Haken ...

Tesla Inc (NASDAQ) CEO Elon Musk, der Chef des weltgrößten Elektroautounternehmens und der reichste Mann der Welt, fordert mehr Öl- und Gasförderung. Einige finden das rätselhaft und widersprüchlich, aber hier ist die Bedeutung hinter seinen Äußerungen. Was geschah: In einer Rede auf der 2022 Offshore Northern Shore Conference in Norwegen sprach Musk über die Bedeutung von Öl und Gas. “Ich möchte den führenden Politikern… Hier weiterlesen