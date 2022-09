Elon Musk vs. Donald Trump? Ehemaliger Präsident schimpft über Elektroautos, nachdem der Tesla-CEO einen republikanischen Opponenten unterstützt hat

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hielt am Wochenende in einer Rede in der Kohlebergbaustadt Pennsylvania einen Seitenhieb auf Elektrofahrzeuge. Was geschah: Trump erzählte bei einer Kundgebung in Wilkes-Barre von einem Vorfall, an dem ein ungenannter Freund beteiligt war, der sich ein Elektroauto zulegte, weil er etwas für die Umwelt tun wollte. Trump's Anti-Elektroauto-Tirade ist wirklich etwas pic.twitter.com/hJOUs8fXsW — Aaron Rupar… Hier weiterlesen