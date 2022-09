Elon Musk verbrachte eine Nacht mit dem Oracle-Mitbegründer, bevor er aus dem Twitter-Deal ausstieg: Bericht

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk Oracle Corporation (NYSE: ORCL) Mitbegründer Larry Ellison bevor er eine Vereinbarung über den Kauf von Twitter Inc (NYSE: TWTR) für 44 Milliarden Dollar auf Eis legte. Was geschah: In einer Gerichtsakte von Twitter heißt es, dass Musk von 12. Mai bis 12:20 Uhr am 13. Mai mehrere Textnachrichten mit Ellison ausgetauscht hat, berichtete Insider. Die Nachrichten wurden Berichten zufolge fast vier Stunden vor Musks Ankündigung ausgetauscht, dass… Hier weiterlesen