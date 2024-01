Elon Musk unter Drogenverdacht: Sorgen bei Führungskräften von Tesla und SpaceX

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Einige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder befürchten, dass der Drogenkonsum des Milliardärs – einschließlich LSD, Kokain, Ecstasy, Pilzen und Ketamin – seinen Unternehmen schaden könnte.

Die Verwendung von Drogen durch Milliardär Elon Musk löst unter Führungskräften und Vorstandsmitgliedern Sorgen aus, da sie fürchten, dass dies seinen Unternehmen schaden könnte. Musk und seine Unterstützer haben mehrere Erklärungen für seine konträren Ansichten, seine ungeschönten Reden und provokativen Eskapaden angeboten. Sie sind Ausdruck seiner Kreativität. Oder das Resultat seiner mentalen Herausforderungen.

Oder auch die Folgen von Stress und Schlafmangel. Doch in den letzten Jahren haben einige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder seiner Unternehmen sowie Personen aus seinem engen Umfeld eine hartnäckige Sorge entwickelt, dass ein weiterer Faktor sein Verhalten antreibt: sein Drogenkonsum. Sie befürchten, dass die Drogenerfahrungen des Chefs von Tesla TSLA -0,18 % und SpaceX sowohl für seine Gesundheit als auch für die sechs von ihm geleiteten Unternehmen mit ihrem Milliardenschatz gravierende Konsequenzen haben könnten, so Insider, die sowohl Musk als auch seine Unternehmen kennen.

Der reichste Mensch der Welt hat bereits LSD, Kokain, Ecstasy und psychedelische Pilze konsumiert, oft auf privaten Partys weltweit, wo die Teilnehmer Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnen oder ihr Handy abgeben müssen, um reinzukommen. Dies haben sowohl Zeugen seines Drogenkonsums als auch mit seinem Verhalten vertraute Personen bestätigt. Musk hat in der Öffentlichkeit bereits Marihuana geraucht und gibt an, eine Verschreibung für das psychedelikum-ähnliche Ketamin zu haben. Zum Beispiel nahm er 2018 mehrere Tabletten LSD auf einer Party in Los Angeles ein, die er veranstaltete.

Im Jahr darauf feierte er auf Magic Mushrooms bei einer Veranstaltung in Mexiko. Im Jahr 2021 konsumierte er Ketamin zusammen mit seinem Bruder Kimbal Musk auf einer Party während der Art Basel in Miami. Auch mit dem aktuellen SpaceX-Vorstandsmitglied und ehemaligen Tesla-Vorstandsmitglied Steve Jurvetson hat er illegale Drogen konsumiert. Personen, die in Musks Nähe sind und ihn als 52-jährigen können bestätigen, dass er weiterhin Drogen nimmt, insbesondere Ketamin, und dass sie besorgt darüber sind, dass dies zu einer Gesundheitskrise führen könnte. Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, könnten seine Unternehmen Schaden nehmen.

Drogenmissbrauch wäre höchstwahrscheinlich eine Verletzung von Bundesvorschriften, was die Milliarden-Dollar-Verträge von SpaceX mit der Regierung gefährden könnte. Musk ist untrennbar mit dem Wert seiner Unternehmen verbunden und könnte somit rund eine Billion Dollar an Vermögenswerten, die von Investoren gehalten werden, sowie zehntausende Arbeitsplätze und große Teile des US-amerikanischen Raumfahrtprogramms gefährden.

SpaceX ist derzeit das einzige US-Unternehmen, das von der NASA zugelassen ist, um Astronauten zur Internationalen Raumstation zu transportieren. In den letzten Jahren hat das Pentagon zugenommen Raketenstarts bei SpaceX gekauft, und das Unternehmen hat auch versucht, ein großes Geschäft damit zu machen, Satellitendienste an Sicherheitsbehörden zu verkaufen.

Ein ehemaliger Tesla-Direktor namens Linda Johnson Rice wurde von den Befürchtungen über Musk's flatterhaftes Verhalten und ihrem Bedenken über seinen Drogenkonsum frustriert, dass sie sich2019 nicht zur Wiederwahl für den Verwaltungsrat des Elektroautobauers stellte. So haben es Personen beschrieben, die mit den Vorgängen vertraut sind. Musk hat nicht auf Anfragen nach Stellungnahme reagiert.

Der Anwalt von Musk, Alex Spiro, sagte, dass Musk bei SpaceX regelmäßig und zufällig Drogentests unterliege und noch nie durch einen Test gefallen sei. Spiro, der nach eigenen Angaben Tesla vertritt, fügte in Reaktion auf detaillierte Fragen hinzu, dass in dem Artikel "weitere falsche Fakten" enthalten seien, nannte jedoch keine genaueren Angaben. Musks enge Mitarbeiter sind seit langem seinen unbeständigen Verhalten gewohnt.

Einige leitende Angestellte von SpaceX, mit denen er lange zusammengearbeitet hat, haben jedoch während einer Unternehmensveranstaltung Ende 2017 eine Veränderung bemerkt. Hunderte von SpaceX-Mitarbeitern versammelten sich um die Missionskontrolle in der Zentrale des Raketenunternehmens in Hawthorne, Kalifornien, und warteten auf Musk, der fast eine Stunde zu spät zur alljährlichen Mitarbeiterbesprechung über die neueste Rakete des Unternehmens eintraf.

Als er schließlich auf die Bühne ging, war Musk merkwürdigerweise unverständlich. Er nuschelte und redete ca. 15 Minuten lang, laut leitenden Angestellten, die anwesend waren, und sprach immer wieder von SpaceXs Big Falcon Rocket Prototyp, der als BFR bekannt war, als "Big F—ing Rocket".

SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell trat schließlich ein und übernahm die Besprechung. Es konnte nicht ermittelt werden, ob Musk an diesem Tag unter Drogeneinfluss stand. Doch nach der Besprechung sprachen die leitenden Angestellten von SpaceX privat über ihre Sorgen, dass Musk Drogen genommen hatte. Einige beschrieben die Veranstaltung als "sinnlos", "verrückt" und "beschämend". Spiro nannte die Beschreibung des SpaceX-Vorfalls "falsch, wie von zahlreichen Personen bestätigt, die anwesend waren".

Er lehnt jedoch ab, zu erklären, was genau falsch war, oder die zahlreichen Personen zu beschreiben. Dann im Jahr 2018, so Personen, die mit seinem Verhalten vertraut sind, markierte ein weiterer Vorfall einen Wendepunkt für ihn und zeigte, dass sein Drogenkonsum Auswirkungen auf seine Unternehmen haben könnte. In diesem Jahr geriet Musk in Schwierigkeiten mit der NASA, nachdem er auf der Joe Rogan Show Marihuana geraucht hatte und dadurch bei einigen rote Flaggen über den Geschäftsfolgen ausgelöst wurden.

Die Mitarbeiter von SpaceX wurden daraufhin auf Drogen getestet. Neben dem Verstoß gegen Bundesverträge würde jeglicher Drogenmissbrauch auch Unternehmensrichtlinien bei SpaceX und Tesla brechen und Fragen nach Musks Führungsrolle bei dem börsennotierten Tesla aufwerfen, wo der Vorstand die Pflicht hat, das Management zu überwachen.

Im Laufe der Jahre haben einige Tesla-Vorstandsmitglieder untereinander über ihre Bedenken bezüglich Musks mutmaßlichem Drogenkonsum diskutiert, aber nichts formell mitgeteilt, was dann als offizielle Tagesordnungsposition oder in den Besprechungsprotokollen landen würde, haben Personen, die mit den Diskussionen vertraut sind, gesagt.

Einige Vorstandsmitglieder, darunter der derzeitige Tesla-Vorsitzende Robyn Denholm, haben sich an Kimbal Musk gewandt, der Tesla-Vorstandsmitglied ist und bis Anfang 2022 Vorstandsmitglied bei SpaceX war, um ihn um Hilfe bei Musks Verhalten zu bitten, ohne das Wort "Drogen" zu benutzen, so die Personen.

Einige Vorstandsmitglieder und andere, die Musk nahe stehen, befürchteten, dass er Drogen genommen hatte, als er 2018 über seine Pläne twitterte, Tesla privatisieren zu wollen, sagten einige der Personen, die mit dem Vorfall vertraut sind. Kimbal Musk sprach sein Bruder informell im Namen einiger Mitglieder des Vorstands darauf an, so einige der Personen.

Der Tweet löste eine Untersuchung der SEC aus, ob die Aussage irreführend oder falsch war, und führte dazu, dass Musk für eine Zeit lang als Vorsitzender von Tesla zurücktreten musste. Einige enge Mitarbeiter von Musk sagten, sie hätten erfahren, dass er unter Drogeneinfluss stand, als er kurze Zeit später nach dem Tweet ein Interview gab und dabei über sein schwieriges Jahr zu kämpfen schien.

Das Teil der Probleme, mit denen sich die Verwaltungsräte im Laufe der Jahre auseinandersetzen mussten, war, ob der Drogenkonsum von Musk für sein ungewöhnliches Verhalten verantwortlich war oder ob es etwas anderes war, wie z.B. sein konstant fehlender Schlaf, von dem er gesprochen hat. Musk leitet sechs Unternehmen, darunter die Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter; sein Tunnelprojekt, The Boring Co.; sein Gehirnimplantat-Startup, Neuralink.

Wie Board-Mitglieder und Führungskräfte schon lange damit hadern, wie sie mit Drogenmissbrauch in ihren Unternehmen umgehen sollen, ist allgemein bekannt. Einige Direktoren haben sich gefragt, ob es ihre Aufgabe ist, den Drogenkonsum außerhalb des Büros zu kontrollieren, und ob das, was Führungskräfte in ihrem Privatleben tun - insbesondere mit Drogen, die möglicherweise in bestimmten Fällen oder Bundesstaaten legal sind - ihre Geschäftsentscheidungen beeinflussen kann. Bei den meisten Unternehmen sind Board-Mitglieder nicht dazu verpflichtet, Ermittlungen gegen eine Führungskraft wegen Drogenkonsums einzuleiten, aber sie ergreifen oft Maßnahmen, wenn sie glauben, dass dies sich auf das Geschäft auswirkt.

Darunter können eine Ermutigung zu einer Auszeit für eine Behandlung oder eine Untersuchung gehören, sagen Corporate-Governance-Experten. Drogenkonsum ist ein schwierigeres Thema als andere Substanzprobleme wie Alkohol, da der Besitz bestimmter Drogen wie Kokain zu Strafanzeigen führen kann.

Im Jahr 2020 führte der Drogenmissbrauch des ehemaligen Zappos-Chefs Tony Hsieh letztendlich dazu, dass Führungskräfte des Schuhunternehmens Amazon Schritte unternahmen, so Personen, die mit den Ereignissen vertraut sind. Amazon-Manager gaben Hsieh ein paar Monate Zeit, um sich zu bessern, aber als er dazu nicht in der Lage war, trat er zurück. Ende 2020 wurde Hsieh bei einem Hausbrand gefangen gehalten, während er unter Drogen stand und starb später an seinen Verletzungen.

Teslas Verhaltenskodex beschrieb den Elektrofahrzeughersteller als drogenfreien Arbeitsplatz und verbietet allen Mitarbeitern, einschließlich Führungskräften, den Konsum von Drogen, auch außerhalb des Büros. Der illegale Drogenkonsum von Mitarbeitern steht auch im Widerspruch zu den Regeln, die für die mehr als 14 Milliarden Dollar an Verträgen gelten, die Musks privates Raumfahrtunternehmen SpaceX mit der US-Regierung für zivile und militärische Raumfahrtmissionen abgeschlossen hat.

Bundesverträge verlangen, dass Unternehmen dem Drug-Free Workplace Act entsprechen und eine drogenfreie Kultur mit Programmen und Richtlinien fördern, unabhängig von staatlichen Gesetzen, die den Konsum in bestimmten Fällen legalisieren können. Auftragnehmer können auch Sicherheitsfreigaben aufgrund von Drogenmissbrauch verlieren, der als der Gebrauch illegaler Drogen oder verschriebener Medikamente definiert wird, "in einer Weise, die von der genehmigten medizinischen Richtung abweicht". In seiner Rolle als CEO und Gründer von SpaceX hat Musk eine Sicherheitsfreigabe, die ihm Zugang zu vertraulichen Informationen gibt.

Investoren haben oft ein Auge zugedrückt, was Bedenken hinsichtlich Musk, einschließlich seinem Drogenkonsum, betrifft, besonders wenn es Tesla gut geht, sagten Investoren und Personen aus dem Umfeld des Board. In den letzten Jahren haben sowohl Tesla als auch SpaceX außergewöhnliche Erfolge verzeichnet. Tesla Aktien sind in den letzten fünf Jahren um rund 1000% gestiegen, trotz Rückgängen im Jahr 2022, im Vergleich zu einem Anstieg von rund 86% im S&P500 in diesem Zeitraum. Auch der Umsatz bei SpaceX ist in die Höhe geschossen.

Im Sommer 2018 begannen einige Personen in Musks Umfeld besorgt zu sein, dass er die Kontrolle verlieren könnte. Mehrere Monate nach dem All-Hands-Meeting bei SpaceX twitterte Musk im August, dass er Tesla für420 US-Dollar pro Aktie privatisieren wollte - "420" ist ein Slang-Ausdruck für Marihuana - und dass er "die Finanzierung gesichert" hatte.

Der mittlerweile berüchtigte Tweet löste einen Sturm der Entrüstung unter Investoren aus, die versuchten, die Pläne des Milliardärs für den Elektroautobauer zu verstehen. Die Tesla-Aktien stiegen am Tag des Tweets um mehr als 6%. Die SEC leitete eine Untersuchung ein, die in einer Einigung endete, die Geldstrafen in Höhe von 40 Millionen US-Dollar beinhaltete, sowie die Ernennung von zwei unabhängigen Board-Mitgliedern und die Überwachung von Musks Kommunikation.

Musk gab keinerlei Schuld zu. Board-Mitglieder gaben Regulierern zu Protokoll, dass sie nichts von Musks Plänen wussten und von seinen Aktionen überrascht wurden. Privat machten sich einige im Board Sorgen, dass Musk unter Drogen stand, als er twitterte, und einige Direktoren diskutierten kurz über die Idee, dass er eine Auszeit bei Tesla nehmen sollte, sagten Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind. In einem Interview mit der New York Times kurz danach, schnürte Musk mehrmals wegen des intensiven Drucks während seiner Rolle bei Tesla, und sagte: "Dieses vergangene Jahr war das schwierigste und schmerzhafteste Jahr meiner Karriere."

Hinter den Kulissen sah es jedoch weitaus schlimmer aus: Musk stand unter dem Einfluss, als er den Fragen von Reportern antwortete, so Personen, die mit dem Vorfall vertraut sind. Der CEO hatte das Kommunikationsteam von Tesla nicht darüber informiert, dass er das Interview gab, sagten Personen, die bei der Episode involviert waren.

Kurz danach rauchte Musk Marihuana in der Comedian Rogan Show, die online gestreamt werden kann. NASA forderte schriftliche Zusicherungen, dass SpaceX dem Bundesgesetz über drogenfreie Arbeitsplätze entsprach, und gab5 Millionen Dollar Steuergelder für Schulungen der SpaceX-Mitarbeiter aus, so ein Brief der NASA an das Unternehmen und Bundesvertragsunterlagen. Musk sagte, dass die Agentur bei SpaceX ein Jahr lang Drogentests durchgeführt habe. Unternehmensauftragnehmer müssen den üblichen NASA-Richtlinien für Drogentests folgen, die in der Regel auf Marihuana und Kokain überprüfen und auch die Möglichkeit haben, auf Amphetamine, Opioide und PCP zu testen.

Spiro hat nicht auf die Frage geantwortet, welche Art von Drogentests Musk gemacht hat. Bei SpaceX und einigen von Musks anderen Unternehmen, darunter auch das Tunnelprojekt Boring Co., begannen Führungskräfte Mitarbeiter darauf hinzuweisen, dass sie jederzeit die Unternehmensregeln befolgen müssen, einschließlich des Verbots von illegalen Drogen, auch außerhalb des Büros, so Personen, die mit den Warnungen vertraut sind. SpaceX brachte zufällig Drogenspürhunde ein, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter keine illegalen Substanzen bei sich haben, so die Personen.

Bei Tesla versammelten sich Denholm, der derzeitige Board-Vorsitzende, James Murdoch und andere Direktoren manchmal informell während Pausen oder nach Sitzungen um Kimbal Musk, um zu fragen, wie es Elon Musk geht oder ob er genug Schlaf bekommt, sagten Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind. Während die Direktoren nicht explizit nach Drogenmissbrauch fragten, verstanden die Personen, dass die Fragen sich auf Musks wahrgenommenen Drogenkonsum bezogen.

Rice, der Direktor, der sich 2019 nicht zur Wiederwahl stellte, hat in vertraulichen Gesprächen mit Board-Mitgliedern mehrmals Bedenken hinsichtlich seines Drogenkonsums geäußert, als sie während ihrer zweijährigen Amtszeit im Board war, sagten Personen, die mit ihren Bedenken vertraut sind. Sie fragte informell, ob das Board untersuchen sollte und wurde abgewiesen, sagte einer der Personen.

