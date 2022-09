Elon Musk und seine Unternehmen verwickeln sich weiter in Dogecoin-Klage wegen Erpressung

Die Klage gegen Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk die ihn und sein Elektroautounternehmen der Erpressung beschuldigt, ist Berichten zufolge erweitert worden. Was passiert ist:Die 258 Milliarden Dollar schwere Klage wurde um sieben neue Investoren und sechs neue Beklagte erweitert, darunter seine Tunnelbaufirma Boring Co. Die von Musk geleitete Weltraumforschungsfirma SpaceX wurde ebenfalls benannt, berichtet Reuters. Die Dogecoin Foundation wurde ebenfalls in die Liste der neuen Beklagten in… Hier weiterlesen