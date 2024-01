Elon Musk strebt mehr Macht bei Tesla an: Zielt auf 25% Stimmrechtsanteil

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elon Musk strebt nach mehr Macht: Will 25% Stimmrechtsanteil bei Tesla für KI- und Robotikführerschaft.

Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX, der auch das soziale Netzwerk X (ehemals bekannt als Twitter) besitzt, gab am Montag bekannt, dass er etwa 25% der Stimmrechte seines Elektrofahrzeugunternehmens haben möchte.

Derzeit besitzt Musk bereits etwa 13% der Tesla-Aktien, was ungefähr 411 Millionen der insgesamt 3,19 Milliarden im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens entspricht und in den letzten Finanzberichten für das dritte Quartal 2023 berichtet wurde.

Dies ist eine beträchtliche Beteiligung, insbesondere wenn man bedenkt, dass Musk im Jahr 2022 Aktien im Wert von mehreren Milliarden Dollar verkauft hat, um größtenteils eine44 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Twitter zu finanzieren. Nun strebt er noch mehr Kontrolle über Tesla an.

In einem Beitrag auf X schrieb Musk am Montag: "Ich fühle mich unwohl dabei, Tesla zu einem führenden Unternehmen in den Bereichen KI und Robotik zu machen, ohne etwa 25% der Stimmkontrolle zu haben. Genug, um einflussreich zu sein, aber nicht so viel, dass ich nicht überstimmt werden kann." "Wenn das nicht der Fall ist, bevorzuge ich es, außerhalb von Tesla Produkte zu entwickeln", fügte der Milliardär hinzu.

"Sie scheinen nicht zu verstehen, dass Tesla nicht ein einzelnes Startup ist, sondern ein Dutzend. Schauen Sie einfach auf den Unterschied zwischen dem, was Tesla tut, und General Motors. Und was das Aktienbesitz selbst als Motivation betrifft, Fidelity und andere haben ähnliche Anteile wie ich. Warum werden sie nicht zur Arbeit gerufen?" Tesla hat nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme reagiert.

Musks Ankündigung steht im Widerspruch zu früheren Aussagen, in denen er darauf hingewiesen hatte, dass Tesla bereits ein wichtiges Unternehmen im Bereich KI und Robotik sei und sein Wert von der Kompetenz in diesen Bereichen abhänge. Im April 2022 sagte Musk während der Quartalskonferenz von Tesla, dass der humanoide Roboter des Unternehmens, Optimus, "letztendlich mehr wert sein wird als das Autogeschäft und mehr wert sein wird als das vollautomatisierte Fahren".

Im September desselben Jahres enthüllte Tesla auf der Veranstaltung Tesla AI Day einen frühen Prototypen von Optimus. Musk schrieb in einem Beitrag zu dieser Veranstaltung: "Das Ziel des AI Days ist es, die immense Tiefe und Breite von Tesla in den Bereichen KI, Computerhardware und Robotik zu zeigen."

Erst kürzlich, am 27. Dezember 2023, kritisierte Musk Craig Irwin, Senior Research Analyst bei Roth Capital, der in CNBCs "Closing Bell Overtime" zu Gast war, und sagte, er halte Tesla für "unverschämt überbewertet", insbesondere im Vergleich zu dem japanischen Auto-Riesen Toyota.

In einem Beitrag auf X, reagierte Musk empört auf den Vergleich mit einem großen Konkurrenten, der mehr Hybrid-Elektrofahrzeuge als batteriebetriebene Modelle verkauft hat, und schrieb: "Er hat den falschen Bezugsrahmen. Tesla ist ein KI/Robotik-Unternehmen."

Obwohl in der letzten Jahres- oder 10-K-Aufstellung von Tesla rund 95% des Umsatzes aus dem "Automobil"-Segment stammten, beschrieb das Unternehmen in seinem Finanzbericht für das dritte Quartal 2023 sein Geschäft zunehmend als "auf Produkte und Dienstleistungen basierend auf künstlicher Intelligenz, Robotik und Automation".

Sogar am Montagmorgen postete Musk ein Video auf X, das den Optimus-Roboter beim Wäsche falten an einem Tisch zeigt, obwohl dieser ferngesteuert und nicht autonom war. Musks Wunsch nach noch mehr Kontrolle über Tesla wird zweifellos den Druck auf den Verwaltungsrat von Tesla im Jahr 2024 erhöhen.

Neben der Festlegung angemessener Vergütungen für den CEO und die Direktoren sieht sich der Verwaltungsrat von Tesla bereits mit einigen Bedenken von Investoren konfrontiert. Einige Investoren und Politiker haben Bedenken hinsichtlich Musks geteilter Aufmerksamkeit und der Nutzung von Firmenressourcen, da er neben Tesla auch weiterhin SpaceX, X Corp. und andere Unternehmen leitet, geäußert.

Zudem hat Musk durch seine kontroverse politische und kulturelle Kommentare, zu denen auch kürzlich Tweets gehören, die Unternehmensinitiativen zur Vielfalt und Inklusion verunglimpfen, für Besorgnis gesorgt. Zudem laufen Bundesermittlungen gegen Musk und Tesla, und es gibt Bedenken über den Drogenkonsum des CEOs, der kürzlich von The Wall Street Journal berichtet wurde. Musk befindet sich auch in einem Prozess in Delaware wegen seiner bisherigen Vergütung von 56 Milliarden Dollar von Tesla.

Das beispiellose Vergütungspaket für den CEO aus dem Jahr 2018 machte ihn zu einer der reichsten Personen der Welt. Aktionär Richard J. Tornetta hat Musk und Tesla verklagt und behauptet, dass das Gehalt des CEOs zu hoch war und dessen Genehmigung einen Verstoß gegen die Treuepflicht durch Tesla und den Verwaltungsrat darstellte.

Musk erwähnte zudem am Montag, dass Teslas Verwaltungsrat die Einführung eines neuen Vergütungsplans für ihn bis zur Entscheidung in dem Fall Tornetta vorsieht, der beim Delaware Chancery Court verhandelt wurde. Er schrieb: "Der Grund für keinen neuen "Vergütungsplan" ist, dass wir immer noch auf eine Entscheidung in meinem Delaware-Vergütungsfall warten. Das Verfahren wurde im Jahr 2022 abgehalten, aber ein Urteil steht noch aus."

In Bezug auf seine Forderung nach 25% Stimmkontrolle sagte er: "Wenn ich 25% habe, bedeutet das, dass ich einflussreich bin, aber überstimmt werden kann, wenn doppelt so viele Aktionäre gegen mich als für mich stimmen. Bei 15% oder weniger macht das Verhältnis von Für/ Wider, um mich zu überstimmen, eine Übernahme durch zweifelhafte Interessen zu leicht."

In einem früheren Prozess in Delaware hatten mehrere Tesla-Verwaltungsratsmitglieder im vergangenen Jahr einer Übereinkunft zugestimmt, 735 Millionen Dollar an das Unternehmen zurückzuzahlen, um eine Einigung in Bezug auf ihre eigene Direktorenvergütung zu erzielen.

