Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat die Finanzmärkte mit ihrer Ankündigung, den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte zu erhöhen, in der vergangenen Woche in Verruf gebracht. Die US-Notenbank wurde von verschiedenen Seiten kritisiert, und der Wharton-Professor für Finanzen Jeremy Siegel äußerte sich in einem CNBC-Interview besonders kritisch über die Fed. Am Samstag hat Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA)… Hier weiterlesen