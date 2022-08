Elon Musk steigt wieder ins Weltraumrennen ein, dieses Mal mit Mobiltelefonen: Hier ist ein öffentliches Unternehmen, das sein eigenes Weltraumnetzwerk aufbaut

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS) und Elon Musk's SpaceX gaben am Donnerstag in der Starbase-Anlage in Südtexas eine Technologie-Kooperationsvereinbarung bekannt. Auf der Veranstaltung stellten Musk und T-Mobile CEO Mike Sievert einen Plan vor, der vorsieht, T-Mobile Kunden ab 2023 weltraumgestützte Konnektivität anzubieten. Die "Coverage Above and Beyond" Technologie-Kooperation zwischen den beiden Unternehmen wird laut Sievert toten Zonen im Mobilfunkbereich ein Ende setzen. … Hier weiterlesen