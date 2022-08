Elon Musk sagt, dass vollständig selbstfahrende Teslas in den USA bis zum Jahresende Realität sein könnten

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk hat gesagt, dass die selbstfahrenden Fahrzeuge des Unternehmens bereits zum Jahresende auf den Straßen der Vereinigten Staaten fahren könnten. Was geschah: Musk’s Bemerkungen wurden am Montag auf einer Energiekonferenz in Norwegen gemacht. Er sagte, dass eine der beiden Technologien, auf die er sich konzentriert, darin besteht, dass Tesla-Autos vor Ende 2022 vollständig selbständig fahren können.> Der Unternehmer sagte:… Hier weiterlesen