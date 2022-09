Elon Musk sagt, dass Tesla-Benutzern 100 Dollar gutgeschrieben werden sollen, wenn dies geschieht

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk ist eine zupackende Führungspersönlichkeit, die oft umgehend auf die Beschwerden von Kunden über Twitter reagiert. Was passiert ist: Kürzlich hat Musk auf Twitter sein Engagement für einen guten Service bekräftigt. “Wohlgemerkt, ich stecke persönlich viel Zeit in die Weiterentwicklung des Tesla-Service, um ihn großartig zu machen,” sagte der Milliardär. “Hoffentlich wird dies von den… Hier weiterlesen