Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk reagierte am Montag auf eine Twitter-Umfrage, die der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy. Was geschah: Musk sagte zu Zelenskyy: “Ich unterstütze die Ukraine immer noch sehr, bin aber überzeugt, dass eine massive Eskalation des Krieges der Ukraine und möglicherweise der Welt großen Schaden zufügen wird.” Die Äußerungen des Unternehmers waren eine Reaktion auf eine von Zelenskyy durchgeführte… Hier weiterlesen