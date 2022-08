SpaceX und T-Mobile US Inc (NASDAQ:TMUS) hielten am Freitag eine gemeinsame Veranstaltung in der Starbase-Anlage in Südtexas ab, um eine Technologiepartnerschaft bekannt zu geben. Was geschah: Bei der Live-Veranstaltung stellten SpaceX und Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk und T-Mobile CEO Mike Sievert einen Plan vor, den T-Mobile-Nutzern im nächsten Jahr satellitengestützte Konnektivität zu bieten. Die Technologie-Allianz zwischen SpaceX und… Hier weiterlesen