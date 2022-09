Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Tesla Inc (NASDAQ: :TSLA) CEO Elon Musk hat sich am Donnerstag über Twitter Inc (NYSE: TWTR) lustig gemacht, als er auf die Schätzung eines Sicherheitsexperten’über die Spam-Konten auf der Microblogging-Seite reagierte. Was geschah:Musk teilte einen Bericht der australischen Zeitung, in dem der ehemalige Experte für Cybersicherheit,Dan Woods,der schätzt, dass 80% der Twitter-Konten gefälscht sind. Auf einer $/Bot-Basis ist dieses Geschäft großartig — Elon Musk (@elonmusk) September 1,… Hier weiterlesen