Elon Musk möchte den Starlink-Zugang auf dieses von US-Sanktionen betroffene Land ausweiten: Wird um eine Ausnahmeregelung bitten

Elon Musk hat gesagt, dass sein privates Raumfahrtunternehmen SpaceX versuchen wird, eine Sondergenehmigung zu erhalten, um Starlink Internetzugang für Iran bereitzustellen, das derzeit mit harten US-Wirtschaftssanktionen belegt ist. Was geschah: Der CEO von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) twitterte am Montag, dass Starlink seine Reichweite auf alle Kontinente, einschließlich der Antarktis, ausgedehnt habe. Erfan Kasraie, ein in Deutschland lebender iranischer Wissenschaftsjournalist, antwortete Musk auf die Frage, ob… Hier weiterlesen