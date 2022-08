Elon Musk kontert die Stichelei des Ford-CEOs gegen den Tesla-Pick-up-Truck: Hier ist der Kampf

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Jim Farley von Ford Motor Co.’s (NYSE:F) Jim Farley nahm kürzlich den CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) Elon Musk aufs Korn. Der in Dearborn, Michigan, ansässige Hersteller ist mit seinem Elektro-Pickup F-150 Lightning bereits Marktführer in diesem Segment in den USA, prahlte Farley und fügte hinzu: “Nimm das, Elon Musk.” Der Seitenhieb auf Musk und Tesla, den EV-Konkurrenten von Ford,… Hier weiterlesen