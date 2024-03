Elon Musk klagt gegen OpenAI und Sam Altman: Verrat an der Gründungsmission?

Milliardär wirft ChatGPT-Hersteller und dessen CEO vor, Profit vor Menschheitsnutzen zu stellen.

Elon Musk hat OpenAI und dessen Chief Executive Sam Altman verklagt und behauptet, dass sie die Gründungsvereinbarung des Unternehmens gebrochen haben, indem sie Profit über den Nutzen für die Menschheit gestellt haben.

Die Klage, die am späten Donnerstag vor einem Gericht in San Francisco eingereicht wurde, markiert eine dramatische Eskalation eines lange schwelenden Streits zwischen Tech-Schwergewichten über die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Sie stellt Musk, einem der reichsten Menschen der Welt, gegen das wertvollste Unternehmen der Welt, Microsoft, und Altman, einen der führenden Unternehmer des Silicon Valley.

Sie läutet auch eine potenzielle gerichtliche Debatte über ein Thema ein, das die Politik und Unternehmen während des vergangenen Jahres stark beschäftigte: Wie sehr sollten wir uns alle vor Fortschritten in der künstlichen Intelligenz fürchten – und wie bald?

Musk, der beim Beherrschen der ChatGPT-Firma im Jahr 2015 half, behauptet, dass die enge Beziehung von OpenAI zu Microsoft gegen die ursprüngliche Verpflichtung des Unternehmens zu öffentlicher, Open-Source-KI verstößt. Bei der Gründung von OpenAI beschlossen Musk und seine Mitgründer Altman und Greg Brockman, den gemeinnützigen Ansatz "zum Nutzen der Menschheit" zu verfolgen und nicht für ein einzelnes Unternehmen, wie aus der Gerichtseinreichung hervorgeht.

Sein Ziel damals war es, ein gemeinnütziges Gegengewicht zu Alphabets Google zu schaffen, von dem Musk dachte, dass es zu mächtig in der KI ist. In einer E-Mail an Musk im Jahr 2015 sagte Altman, dass er glaubte, es sei nicht möglich, die Menschheit daran zu hindern, KI zu entwickeln, und fügte hinzu: "Wenn es passiert, scheint es gut für jemand anderen als Google zu sein, der es zuerst tut", so die Gerichtseinreichung.

Musk war zu Beginn die Hauptunterstützung von OpenAI. Aber nachdem er sich mit Altman über die Pläne für die Schaffung einer gewinnorientierten Gesellschaft zerstritten hatte, trat er 2018 als Co-Vorsitzender zurück und verlangsamte seine finanziellen Beiträge. Microsoft sprang dann ein. Der Tech-Riese, der 2019 erstmals in OpenAI investierte, verstärkte die Partnerschaft im vergangenen Jahr.

Er investierte 13 Milliarden Dollar für einen Anteil von effektiv 49% an den Einnahmen von OpenAI's gewinnorientierter Tochtergesellschaft. Die Klage besagt, dass das gewinnorientierte Unternehmen nun mit fast 80 Milliarden Dollar bewertet wird. Musk hat schon lange vor einer ernsthaften Bedrohung der Menschheit durch sogenannte allgemeine künstliche Intelligenz, oder AGI, gewarnt - im Wesentlichen Maschinen, die wie Menschen denken können.

In der Klage bittet Musk das Gericht, zu entscheiden, dass OpenAI eine frühe Version von AGI mit einigen seiner Tools erreicht hat. Er behauptet auch, dass der Deal von Microsoft mit OpenAI ihm nur Zugang zu den vor-AGI-Technologien des Unternehmens gibt - im Grunde argumentiert er, dass Microsoft die neueste Version von ChatGPT aus seinen Produkten entfernen sollte.

"OpenAI, Inc. wurde in eine Closed-Source-de-facto-Tochtergesellschaft des größten Technologieunternehmens der Welt, Microsoft, umgewandelt", heißt es in der Klage. "Unter ihrem neuen Board entwickelt es nicht nur, sondern verfeinert auch eine AGI, um die Profite für Microsoft zu maximieren, anstatt zum Nutzen der Menschheit." Musk erhebt gegen OpenAI und die beiden Mitgründer Altman und Brockmann Ansprüche wie Vertragsbruch, Verletzung der Treuepflicht und unlauteres Geschäftsverhalten.

In der Klage fordert er eine Anordnung, die OpenAI dazu zwingt, alle seine Forschung und Technologie für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und verlangt, dass das Unternehmen und Altman alle Gelder aufgeben, die sie aufgrund der angeblich unrechtmäßigen Praktiken erhalten haben. OpenAI hat nicht unmittelbar auf eine Anfrage nach Kommentar geantwortet. Altman hat gesagt, dass OpenAI seine Sicherheitsverpflichtungen ernst nimmt und dass die Technologie mit großer Vorsicht entwickelt werden sollte.

Er glaubt jedoch auch, dass sie immense kommerzielle Möglichkeiten bietet. Die Klage berichtet von mehreren dramatischen Vorfällen aus der Geschichte der Entwicklung von KI und stellt Musk oft als einsame Stimme im Silicon Valley dar, die vor den potenziellen Gefahren der Technologie warnt. In einem Vorfall im Jahr 2013 warnte Musk Larry Page, damals CEO von Google, dass AI-Systeme die menschliche Spezies "irrelevant oder sogar auslöschen" könnten. Page antwortete, indem er behauptete, Musk "war ein 'Spezist' - dass er die menschliche Spezies über intelligente Maschinen bevorzugte", so die Klage.

Später versuchte Musk, Google davon abzuhalten, das AI-Labor DeepMind zu kaufen, das heute zu den führenden KI-Bemühungen des Unternehmens beiträgt, indem er Demis Hassabis, Mitgründer von DeepMind, argumentierte, dass "die Zukunft der KI nicht von Larry kontrolliert werden sollte", in Anspielung auf Page, so die Klage. Vieles in der Klage basiert auf der Behauptung, dass die Mitgründer von OpenAI mit Musk darin übereinstimmten, dass KI zum Nutzen der gesamten Menschheit kontrolliert werden sollte, um potenzielle existenzielle Risiken zu vermeiden.

Sie zitiert eine E-Mail von Altman an Musk aus dem Jahr 2015, in der er sagte, dass die Technologie von der Stiftung besessen und "zum Wohl der Welt" genutzt werden würde und dass "Sicherheit eine erstklassige Anforderung sein sollte". Musk argumentiert, dass seine frühe Finanzierung von OpenAI von diesen Versprechen abhing. Die Klage besagt, dass er zwischen 2016 und 2020 mehr als 44 Millionen Dollar an OpenAI gespendet hat.

Sie besagt auch, dass er die anfänglichen Büromietkosten bezahlt und viel Zeit damit verbracht hat, bei der frühen Einstellung zu helfen. Musk hat seit Jahren behauptet, dass schlecht gebaute KI katastrophale Folgen für die Menschheit haben könnte. Seit OpenAIs ChatGPT-System 2022 ein viraler Hit wurde, hat Musk es dafür kritisiert, dass es zu politisch korrekt ist, und gewarnt, dass es KI zu mächtig für Menschen machen könnte, um sie zu kontrollieren.

Letztes Jahr gründete Musk ein neues AI-Unternehmen namens X.AI mit dem Ziel, einen Konkurrenten zu OpenAI aufzubauen. Zwei Wochen nach der Gründung von X.AI unterzeichnete Musk einen offenen Brief, der eine sechsmonatige Pause in der Entwicklung von AI-Modellen forderte, um es Regulierungsbehörden und Unternehmen zu ermöglichen, die Risiken abzuschätzen. Die Klage verstärkt die Turbulenzen um OpenAI, zu denen auch der Rauswurf von Altman aus dem Vorstand im November letzten Jahres gehört, nur um wenige Wochen später zurückzukehren. Das Wall Street Journal berichtete in dieser Woche, dass die Securities and Exchange Commission untersucht, ob das Unternehmen seine Anleger bei diesem Prozess getäuscht hat.

