Alphabet, Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) Berater Eric Schmidt, der zuvor auch als Vorsitzender und CEO der Google-Einheit fungierte, überschüttete Elon Musk bei einem öffentlichen Auftritt in der Ukraine mit Lob. Was geschah: Schmidt besuchte kürzlich die Ukraine in persönlicher Mission, um sich einen Überblick über die militärischen Technologieoperationen des Landes zu verschaffen, und traf sich auch mit dem Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov,… Hier weiterlesen