Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu Twitter



mehr >

Während Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) Elon Musk kämpft einen Rechtsstreit, um den Deal mit Twitter, Inc. (NYSE:TWTR) zu verhindern, erinnerte sich ein anderer Manager an sein Interesse an der Social-Media-Plattform vor Jahren und daran, was ihn davon abhielt, einen Deal einzugehen. Was geschah: Damals, im Jahr 2016, als der Vorstand der Walt Disney Company (NYSE:DIS) von den Gründen für den Kauf von Twitter… Hier weiterlesen