Elon Musk gegen Warren Buffett: Versicherungsgesellschaft zahlt nicht für 2.000-Dollar-Tesla-Reparatur

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Geico, im Besitz von Warren Buffett’s Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB), weigert sich, für Schäden zu zahlen, die einer seiner versicherten Fahrer an einem Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) Fahrzeug verursacht hat. Was geschah: Tesla-Besitzer Jeff hielt sein Fahrzeug an, um einem Krankenwagen die Durchfahrt zu ermöglichen. Der Krankenwagen fuhr auf Jeffs Tesla auf.> “Sie (der Krankenwagen) hat uns gerammt," sagte er. "Wir haben… Hier weiterlesen