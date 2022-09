Elon Musk erhebt Betrugsvorwürfe gegen Twitter mit Behauptungen eines Whistleblowers inmitten eines Rechtsstreits

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk hat schwerwiegendere Anschuldigungen gegen Twitter Inc (NYSE:TWTR) erhoben und damit möglicherweise einen Rechtsstreit zwischen den beiden Parteien über den Versuch des milliardenschweren Unternehmers, aus einem 44-Milliarden-Dollar-Deal für das Social-Media-Unternehmen auszusteigen, in die Länge gezogen. Was geschah: Musk ergänzte seine frühere Gegenklage gegen Twitter um Anschuldigungen des ehemaligen Sicherheitschefs des Unternehmens, der zum Whistleblower wurde und kürzlich vor dem Kongress… Hier weiterlesen