Dieser Artikel wurde ursprünglich am 9. August 2022 veröffentlicht. SpaceX und Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk sagte kürzlich, dass die Apollo 11 Mondlandungsmission 1969 eine “anomale Situation war.” Was geschah: “Die Tatsache, dass wir in der Lage waren, im Jahr '69 zum Mond zu fliegen, war eine solch anomale Situation, dass es wie ein Griff in die Zukunft war und die Technologie vorwärts… Hier weiterlesen