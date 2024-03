Elmos Semiconductor löst Jubelsturm aus!

Der Aktienkurs von Elmos Semiconductor liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt, mit einer Rendite von 1,26 Prozent. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 15,91 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Elmos Semiconductor mit 14,65 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Elmos Semiconductor als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 13,38, was einem Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,06 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Elmos Semiconductor bei 70,68 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 73,5 EUR aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,99 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 69,01 EUR, was einen Abstand von +6,51 Prozent bedeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Elmos Semiconductor in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Dies deutet auf eine positive Stimmung bei den Marktteilnehmern in den sozialen Medien hin. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls höher, was zu einer positiven Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Elmos Semiconductor daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.