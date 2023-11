Elmos Semiconductor: Wachstumschancen durch Automotive genutzt.

Elmos Semiconductor ein Kauf? „Nettoschuldenfrei, Kapitalrendite von über20% und das alles zu derzeit im Zeitvergleich günstigen Kennziffern“ – so beschrieb vor Kurzem der Platow Brief die Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108). Und diese positive Einschätzung bestätigen die nun vorliegenden Q3-Zahlen.Digitalisierung, Trend zum autonomen Fahren, Energieeffizienz und leichtere Bedienbarkeit – alles Themen, die den Dortmundern in die Karten spielen. Als Weltmarktführer bei mehreren Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie zum Beispiel der Ultraschall-Distanzmessung, der Ambientebeleuchtung und der intuitiven Bedienung, scheinen die Wachstumsaussichten auf längere Zeit gegeben. Und auch wenn die aktuelle dynamische Entwicklung mit einem Umsatzplus von 26,7% gegenüber dem Vorjahr sich nicht auf Dauer auf diesem Niveau halten lassen wird, so gehen doch die Analysten von einem langfristigem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich aus.

Gute Zahlen der Elmos Semiconductor – konkret.

Durch den Anlauf neuer Produkte sowie der weiterhin hohen Nachfrage nach den Mixed-Signal Halbleitern von Elmos erreichte der Konzernumsatz 151,5 Mio EUR im Q3 2023 (Q3 2022: 119,6). Gegenüber dem Vorjahr konnte der Umsatz somit um 26,7% gesteigert werden. Das hohe Niveau des Q2 2023 wurde um 11,4% übertroffen. Aufgrund des anhaltenden Wachstums stieg das EBIT im dritten Quartal auf 41,6 Mio EUR (Q3 2022: 29,8 Mio EUR). Entsprechend verbesserte sich die EBIT-Marge im Q3 2023 auf starke 27,5% (Q3 2022: 24,9%).

„Nach einem positiven ersten Halbjahr sind wir wie erwartet dynamisch in die zweite Jahreshälfte gestartet“, erklärt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. „Dank unseres attraktiven Angebots an innovativen Automotive Mixed-Signal Lösungen und des gezielten Kapazitätsausbaus konnten wir unsere erfreuliche Geschäftsentwicklung weiter fortsetzen. Elmos liegt voll auf Kurs für ein starkes Jahr 2023 und für eine weitere positive Entwicklung in der Zukunft.“

Investitionen erhöht – Aussichten stimmen in Dortmund. Prognose steht.

Die Investitionen, insbesondere für den Ausbau der Fertigungskapazitäten im Testbereich, lagen im Q3 bei 34,0 Mio EUR (Q3 2022: 21,0 Mio EUR). Der bereinigte Free Cashflow lag im Q3 2023 bei 33,9 Mio EUR (Q3 2022: -8,7 Mio EUR) und war neben den Zukunftsinvestitionen sowie höherem Working Capital auch von der Teilzahlung für den Verkauf der im zweiten Versuch erfolgreichen Waferfertigung in Höhe von 37,2 Mio EUR stark positiv beeinflusst.

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet Elmos unverändert gegenüber der Prognose vom 28. Juni 2023 einen Umsatz von mehr als 560 Mio EUR und eine EBIT-Marge in Höhe von 25% ± 2%-Punkte vom Umsatz. Die Investitionen werden voraussichtlich 19% ± 2%-Punkte des Umsatzes betragen.

Zuletzt sah der Platow Brief in Elmos Semiconductor einen klaren Profiteur in der Automotive-Entwicklung – interessant. Dazu kommt ein sich aufhellendes Chartbild mit klar positiven Tendenzen. Der Abwärtstrend könnte bald „ins Wackeln geraten“. Spannend und einen zweiten Blick wert.