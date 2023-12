Elmos Semiconductor im Check!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Titels zu bewerten. Ein hoher RSI deutet auf eine mögliche Kurskorrektur nach unten hin, während ein niedriger RSI auf mögliche Kursgewinne hindeutet. Der RSI von Elmos Semiconductor auf 7-Tage-Basis liegt aktuell bei 41,23 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 32,21 Punkten, was zu einer Gesamtbewertung des Wertpapiers als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" hat Elmos Semiconductor in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 39,53 Prozent gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Bereich der Anleger-Stimmung wird das Unternehmen positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Elmos Semiconductor eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer negativen Differenz von -0,95 Prozent zum Branchendurchschnitt.

Die Analyse zeigt, dass Elmos Semiconductor insgesamt eine solide Performance aufweist und von Anlegern und Analysten positiv bewertet wird.