Elmos Semiconductor Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative Strength Index (RSI) für Elmos Semiconductor liegt bei 64,62, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 73, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Elmos Semiconductor eine Rendite von 16,15 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat das Unternehmen mit einer Rendite von 3,84 Prozent über dem Durchschnitt eine sehr gute Entwicklung gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Elmos Semiconductor eine Rendite von 1,1 % aus, was 0,87 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Elmos Semiconductor-Aktie der letzten 200 Handelstage um 7,3 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 9,96 Prozent über dem aktuellen Kurs. Aufgrund dieser Werte erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik-Kategorie.