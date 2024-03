Elmos Semiconductor Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Aktie von Elmos Semiconductor bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %, was 0,69 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 70,69 EUR, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 73,4 EUR 3,83 Prozent darüber. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Gut"-Signal mit einer Differenz von +5,58 Prozent. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage gegenüber Elmos Semiconductor verzeichnet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Anhand des Relative Strength-Index (RSI) von 54,17 für einen Zeitraum von 7 Tagen und des RSI25-Werts von 44 ergibt sich eine neutrale Einstufung in Bezug auf die relative Bewegung der Aktie. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

