Elmos Semiconductor Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Dividendenrendite von Elmos Semiconductor beträgt derzeit 1,1 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau. Im Vergleich dazu liegt sie mit 0,57 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,67 Prozent für diese Aktie. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Elmos Semiconductor neutral.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als positiv bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 70,59 EUR, während der Aktienkurs bei 74,7 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,82 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt eine positive Entwicklung mit einer Abweichung von +8,73 Prozent. Insgesamt erhält Elmos Semiconductor in der technischen Analyse ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Elmos Semiconductor liegt bei 25,71, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 29 und bestätigt erneut eine überverkaufte Situation. Insgesamt erhält Elmos Semiconductor in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Elmos Semiconductor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,26 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche durchschnittlich um 14,87 Prozent, was einer Underperformance von -13,61 Prozent für Elmos Semiconductor bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Elmos Semiconductor um 9,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Elmos Semiconductor in dieser Kategorie ein Rating von "Schlecht".